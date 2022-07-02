Тель-Авив, Израиль, 2 июля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника о Степане Бандере являются искажением исторических фактов, заявили в посольстве Израиля в Берлине.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

«Заявления украинского посла являются искажением исторических фактов, преуменьшением Холокоста и оскорблением памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

В израильском дипведомстве добавили, что заявления Мельника «не только подрывают ценности, которыми мы все дорожим и в которые верим», но и «подрывают мужественную борьбу украинского народа за то, чтобы жить демократическими ценностями и в мире».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мельник в интервью журналисту из Германии выступил с прославлениями Бандеры как «борца за свободу».

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и главным инициатором создания боевого крыла «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она была создана в 1942 г. и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.