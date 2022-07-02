Сочи, Краснодарский край, , 11:48 — REGNUM 26-летний бразильский центральный защитник «Сочи» Родригао подтвердил, что ведет переговоры с санкт-петербургском «Зенитом» о своем возможном трансфере в летнее трансферное окно.

Логотип «Зенита»

«Да, ведутся переговоры с «Зенитом» о моем трансфере. Близок ли я к переходу? 50 на 50. Хочу ли продолжить карьеру в «Зените»? Думаю, ответ такой же — 50 на 50», — цитирует Родригао издание «РБ Спорт».

За «Сочи» Родригао выступает с 1 июля 2021 года после перехода из португальского клуба «Жил Висенте» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость 26-летнего бразильца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Родригао принял участие в 26-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота московского «Локомотива» и казанского «Рубина». Также защитник получил четыре желтые и одну красную карточки.