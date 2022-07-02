Москва, , 11:46 — REGNUM Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров сомневается в необходимости поддерживать дипломатические отношения с Болгарией.

Сенатор Владимир Джабаров Совет Федерации РФ

«Наверное, посол в Болгарии Элеонора Митрофанова действительно права. Нужно ли вообще поддерживать с этой страной дипотношения?» — задается вопросом в телеграм-канале Джабаров.

Похоже, самые наглые выпады против России американцы поручают сделать своим европейским марионеткам: Болгарии, Литве, Латвии, Польше. Расчёт простой: шума будет много, но Россия по привычке ограничится дипломатическими протестами, отметил сенатор.

«Высылка 70 сотрудников российского посольства в Болгарии может переполнить нашу чашу терпения. И если не дадим жёсткий ответ, то завтра и другие страны НАТО продолжат политическое хамство в отношении России», — убежден он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия слишком долго возится с болгарами, заявил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас. Он также допустил разрыв дипотношений между Россией и Болгарией.

Уходящий премьер-министр Болгарии решил выслать 70 российских дипломатов.

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