Херсон, Украина, , 11:53 — REGNUM Совершение крупного теракта в Херсоне предотвратили сотрудники российских спецслужб. Об этом сообщает 2 июля Главное управление МВД Херсонской области в телеграм-канале.

Херсонский морской порт (сс) Vladimir Yaitskiy

Отмечается, что группа украинских диверсантов намеревалась устроить серию взрывов. Им помогал бывший староста села Старая Збурьевка Виктор Маруняк. Украинские спецслужбы помогли Маруняку скрыться.

«Сотрудники спецслужб РФ накануне предотвратили крупный теракт в Херсоне, обнаружив конденсаторную подрывную машинку», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, российское Министерство обороны в середине марта объявило об освобождении Херсонской области, которая находится на юге Украины и граничит с Крымом. В конце апреля в регионе сформировали военно-гражданскую администрацию.

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