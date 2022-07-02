Спецслужбы России предотвратили крупный теракт в Херсоне
Херсон, 2 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Совершение крупного теракта в Херсоне предотвратили сотрудники российских спецслужб. Об этом сообщает 2 июля Главное управление МВД Херсонской области в телеграм-канале.
Отмечается, что группа украинских диверсантов намеревалась устроить серию взрывов. Им помогал бывший староста села Старая Збурьевка Виктор Маруняк. Украинские спецслужбы помогли Маруняку скрыться.
«Сотрудники спецслужб РФ накануне предотвратили крупный теракт в Херсоне, обнаружив конденсаторную подрывную машинку», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, российское Министерство обороны в середине марта объявило об освобождении Херсонской области, которая находится на юге Украины и граничит с Крымом. В конце апреля в регионе сформировали военно-гражданскую администрацию.
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