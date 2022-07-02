Краснодар, 2 июля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Как сообщает издание Voetbal International, футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с 28-летним датским атакующим полузащитником Юнесом Намли. Соглашение «быков» с футболистом было рассчитано до конца сезона 2022/23.

ФК «Краснодар»

На данный момент трансферная стоимость 28-летнего Намли, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Юнес Намли, выступая за «Спарту» из Роттердама, принял участие в четырнадцати турах нидерландской Эредивизи 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Юнес Намли перешел в «Краснодар» 1 июля 2019 года из «Зволле» за 2 миллиона евро. Последние полтора года футболист выступал за «Колорадо» и «Спарту» на правах аренды.