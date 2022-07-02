Москва, 2 июля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Киностудия «Союзмультфильм» доказала в судебном порядке, что латвийский телеканал незаконно использовал образ персонажа мультфильма «Приключения пингвинёнка Лоло» в качестве логотипа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей студии.

«Союзмультфильм»

Товарный знак «Телеканал Пингвин ЛоЛо» был зарегистрирован в 2019 году компанией ООО «Теледистрибьюция». Эта компания представляет в России латвийский детский телеканал «Пингвин», который ранее назывался «Пингвин Лоло».

После регистрации товарного знака «Союзмультфильм» направил претензию о нарушении интеллектуальных прав студии, так как в качестве логотипа телеканала использовался образ персонажа, созданного художниками студии.

Роспатент признал незаконной регистрацию этого товарного знака. Решение постарались оспорить в судебном порядке, но по итогам разбирательства и экспертиз суд не удовлетворил эти требования.

«Наша позиция соответствует всем нормам национального и международного права, об этом говорит тот факт, что суд из раза в раз занимает нашу сторону. Мы намерены и дальше пресекать любые незаконные действия в отношении интеллектуальной собственности киностудии», — прокомментировал юрист «Союзмультфильма» Антон Стружков.