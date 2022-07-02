Оренбург, , 11:37 — REGNUM Сегодня, 2 июля, российский футбольный клуб «Оренбург» объявил о подписании контракта с 24-летним фланговым полузащитником «Депортиво Саприссы» и сборной Коста-Рики по футболу Джимми Марином Вильчеом.

ФК «Оренбург» Fcorenburg.ru

О сроках контракта не сообщается. На данный момент трансферная стоимость коста-риканского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 325 тысяч евро.

В составе сборной Коста-Рики 24-летний футболист принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

В прошедшем сезоне «Оренбург», одержав 23 победы, потерпев 10 поражений и набрав 74 очка, занял третье место в турнирной таблице Футбольной Национальной Лиги 2021/22. В следующем сезоне клуб сыграет в Тинькофф Российской Премьер-лиги.