Ижевск, 2 июля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Арбитражный суд Удмуртии принял к производству исковое заявление ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Мир», которое пытается взыскать с министерства сельского хозяйства и продовольствия республики 716, 140 тыс. рублей убытков. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Суть претензий пока не раскрывается. В качестве третьих лиц по делу привлечены минфин республики, Минсельхоз России и Генеральная прокуратура РФ. Рассмотрение дела по существу назначено на 15 августа.

Согласно данным ЕГРЮЛ (Единого реестра юридических лиц), ООО зарегистрировано в селе Тарасово в Сарапульском районе в 2004 году. Уставный капитал СХП «Мир» — 10 млн рублей. В качестве основного вида деятельности ООО указано «смешанное сельское хозяйство», также предприятие занимается выращиванием зернобобовых; разведением прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производством спермы; производством молока (кроме сырого) и молочной продукции; производством хлеба и мучных изделий; оптовой торговлей; перевозкой грузов.