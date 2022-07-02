Донецк, , 11:29 — REGNUM Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе совещания в Донецке совместно с главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным и председателем правительства ДНР Виталием Хоценко обсудил ситуацию в угольной отрасли. Об этом 2 июля сообщил глава республики в своём телеграм-канале.

Сергей Кириенко Дарья Антонова, ИА REGNUM

Как отметил Пушилин, что угольная отрасль ДНР смогла выстоять, несмотря на проведение боевых действий и республика обеспечена необходимым объемом угля, который поступает на предприятия и электростанции, дает свет и тепло, обеспечивая энергетическую безопасность, а также угольная отрасль имеет серьезный потенциал для экспорт

«На совещании рассматривались вопросы развития угледобывающей промышленности и обеспечения конкурентоспособности шахт. Например, целесообразность передачи всех социальных объектов с баланса угольных предприятий в муниципальную собственность», — написал в своём сообщении Пушилин.

Также глава ДНР уточнил, что, кроме того, обсуждались механизмы предоставления жителям ДНР угля для бытовых нужд и добавил, что у угольной отрасли Донбасса по-прежнему имеются значительные перспективы, а государство создаст все условия для её развития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил крупнейшую шахту Донецкой Народной Республики (ДНР) «Комсомолец Донбасса».