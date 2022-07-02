Донецк, 2 июля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по Доломитному и Минеральному в Донецкой Народной Республике, сообщили 2 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.45 (совпадает с мск) — н. п. Кодема — н. п. Доломитное: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм; 10.50 — н. п. Авдеевка — н. п. Минеральное: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 июля вооружённые украинские формирования повергли артиллерийскому обстрелу город Горловка в Донецкой Народной Республике.

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