Москва, , 11:34 — REGNUM Латвийский детский телеканал незаконно использовал изображение пингвинёнка Лоло из рисованной картины «Союзмультфильма», такое решение вынес суд по интеллектуальным правам. Об этом сообщает 2 июля пресс-служба российской студии.

«Союзмультфильм» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Поводом для разбирательства стал товарный знак «Телеканал Пингвин ЛоЛо», который компания «Теледистрибуция», представляющая латвийский телеканал в России, зарегистрировала в 2019 году.

«Изображение использовалось компанией в качестве логотипа детского телеканала. В свою очередь киностудия оспорила регистрацию знака в Роспатенте, который признал её незаконной», — говорится в распространённом сообщении.

Представители «Теледистрибуции» обжаловали решение в суде по интеллектуальным правам, но их требования удовлетворены не были.

Юрист «Союзмультфильма» Антон Стружков отметил, что студия уже несколько лет отстаивает права на легендарных персонажей — свою интеллектуальную собственность.

Трилогию «Приключения пингвинёнка Лоло» совместно выпустили в 1986–1987 годах советские «Союзмультфильм» и «Совинфильм» и две японские компании. Фильм посвящён приключениям двух пингвинят Лоло и Пепе.

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