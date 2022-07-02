Чита, , 11:17 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 2 июля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 418 (+18 за минувшие сутки). За весь период COVID-19 унес жизни 2682 человек, за последние сутки в крае не зарегистрировано летальных случаев.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

Вместе с тем 166 656 пациентов (+11 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 18 человек находится в тяжелом состоянии (0 за сутки).

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