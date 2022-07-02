Донецк, , 11:17 — REGNUM Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил крупнейшую шахту Донецкой Народной Республики (ДНР) «Комсомолец Донбасса». Об этом 2 июля сообщает журналист Владимир Соловьев в своём телеграм-канале.

Сергей Кириенко Premier.gov.ru

Отмечается, что Кириенко спустился в забой на глубину 600 метров и там пообщался с шахтерами, продолжающими работать несмотря на боевые действия, поговорив с ними о развитии предприятия и всей отрасли в целом.

Также указывается, что замглавы Администрации президента РФ принял участие в совещании, где обсуждалась ситуация в угольной промышленности Донбасса, на котором присутствовали члены правительства республики и его председатель Виталий Хоценко, являющийся победителем конкурса «Лидеры России» и вступивший в должность в начале июня 2022 года.

При этом уточняется, что в ходе совещания были рассмотрены вопросы развития угледобывающей промышленности и обеспечения конкурентоспособности шахт ДНР, таких как целесообразность передачи всех социальных объектов с баланса угольных предприятий в муниципальную собственность. Кроме того, обсуждались механизмы предоставления жителям республики угля для бытовых нужд.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля стало известно, что многофункциональный медицинский комплекс на 200 мест, который начнёт работать в ноябре 2022 года, построят в Луганске военные строители РФ.