Москва, , 11:14 — REGNUM В России за сутки госпитализированы 1112 человек с COVID-19, сообщили 2 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что всего за сутки выявлено 3285 случаев COVID-19, днем ранее — 3155.

От осложнений, вызванных инфекцией, за сутки умер 51 человек, выздоровели — 3488 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2022 года Роспотребнадзор снимает все введённые из-за пандемии коронавируса ограничения.

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