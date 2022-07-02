Улан-Удэ, 2 июля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Спасатели утром 2 июля нашли тело утонувшего в карьере посёлка Исток под Улан-Удэ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе агентства гражданской обороны и ЧС Бурятии.

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Неизвестный мужчина утонул накануне, 1 июля во время купания. После происшествия были организованы поиски тела.

«В районе 11:40 часов спасателями БРПСС на глубине 4 м было обнаружено тело мужчины, предположительно 60-ти лет. Спасатели извлекли из воды и передали его сотрудникам полиции», — отметили в ведомстве.