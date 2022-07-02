Гонконг, Китай, 2 июля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Крушение у берегов Гонконга потерпело инженерное судно, 30 членов его экипажа покинули борт корабля. Об этом 2 июля сообщает Центральное телевидение Китая.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1843

Отмечается, что центр координации спасательных операций на море Гонконга в 07:25 (02:25 мск) получил сообщение о том о ЧП с грузовым судном, которое по неустановленной на данный момент причине разломилось на две части на расстоянии примерно 300 км в юго-западном направлении от Гонконга в Южно-Китайском море.

Также указывается, что к месту крушения было направлено спасательное судно, а также спасательный самолет и два вертолета, однако поисково-спасательная операция затрудняется из-за проходящего в этом районе тайфуна «Чаба».

Кроме того, уточняется, что на данный момент удалось найти трех членов экипажа, судьба остальных 27 человек неизвестна и их поиски продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля стало известно, что на озере Байкал в Кабанском районе Бурятии перевернулась лодка с тремя людьми на борту.