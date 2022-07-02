Вашингтон, 2 июля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Аналитики американского банка JP Morgan Chase считают, что цены на нефть могут вырасти до $380 за баррель в случае, если Россия значительно уменьшит добычу нефти в ответ на западные санкции, сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По мнению аналитиков, сокращение ежедневных поставок российской нефти на 3 млн баррелей приведет к росту цен на топливо до $190 за баррель.

В качестве худшего сценария эксперты рассматривают сокращение поставок российской нефти на 5 млн баррелей в сутки, тогда на нефть может достичь $380 за баррель.

На такой шаг Москва может пойти в случае ограничения цен на ее нефть со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза, считают аналитики.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что механизм, устанавливающий ограничения закупочных цен на нефть из России, пока не будет запущен.

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