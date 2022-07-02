Токио, , 11:15 — REGNUM Япония оказалась перед сложным выбором из-за решения России по нефтегазовому проекту «Сахалин-2», частью которого владеют японские компании. Выбирать придётся между единством Группы семи (G7) и энергобезопасностью, пишет 2 июля газета Nikkei.

Mitsui & Co Kakidai

Согласно указу президента России Владимира Путина от 30 июня, оператором «Сахалина-2» вместо компании «Сахалин энерджи» станет новое российского ООО. Имущество «Сахалин энерджи», как сообщало ИА REGNUM, безвозмездно перейдет Российскому государству.

Остальным акционерам «Сахалин энерджи» предлагается принять доли в новой компании пропорционально долям в прежнем операторе. Японские Mitsui и Mitsubishi владеют 12,5% и 10% акций «Сахалин энерджи» соответственно.

Издание пишет о трёх возможных для Японии сценариях, каждый из которых имеет недостатки. Первые два связаны с согласием Токио на условия России или и с отказом от перехода к новому оператору проекта.

Самый худший вариант — третий: Mitsui и Mitsubishi отказываются от долей в новом операторе, что означает возможное расторжение их контрактов на поставку СПГ. Это будет означать серьезный удар по энергетической безопасности Японии, так как без относительно дешёвого газа с «Сахалина-2» стране придётся закупать более дорогой энергоноситель на спотовом рынке. Дополнительные расходы могут составить до 2 трлн иен в год, что соответствует примерно $14,8 млрд.

Если Япония решит сохранить долю в проекте, это «вобьёт клин в единство G7» — стран, которые оказывают давление на Россию. Выход Токио из проекта обернётся нестабильными поставками СПГ.

Напомним, большая часть СПГ, который производится в рамках проекта «Сахалин-2», поставляется в Японию.

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