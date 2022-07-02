Томск, , 11:00 — REGNUM В Томской области открылась первая образовательная смена для школьников из Луганской Народной Республики. 1 июля в Томск прибыли 60 детей из Кировска и Марковки ЛНР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Школьники из ЛНР прибыли в Томск Администрация Томской области

Прибывшие являются участниками федерального проекта «Университетские профильные образовательные смены». Сотрудники Томского государственного педагогического университета подготовили для них 10-дневную образовательную программу «Свидание с Россией: Новые горизонты. Томскими маршрутами».

В первый день детям устроили экскурсию по городу. В течение десяти дней они будут посещать томские университеты, несколько музеев, предприятия, парк «Околица» и казачий острог в Семилужках.

«Всю смену с ребятами будут заниматься лучшие педагоги ТГПУ и психологи. Адаптироваться в новом месте подросткам помогут вожатые из числа студентов-педагогов. За лето в Томске при поддержке Минпросвещения России планируется провести три таких смены для детей Донбасса», — отметили в администрации.

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