Москва, , 10:57 — REGNUM Общее количество просмотров онлайн-трансляций мероприятий, прошедших в рамках Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С. В. Рахманинова, превысило 10 млн. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Пианист Рей Колако. 1883

Конкурсные выступления, концерты на открытие и закрытие смотра и церемония награждения транслировалась на нескольких российских площадках, а также на крупнейшем китайском портале о классической музыке Music Today. Эти трансляции посмотрели зрители из 74 стран. В Минкультуры отметили, что конкурс имени Рахманинова стал главным музыкальным событием года в России.

Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров им. С. В. Рахманинова прошёл в 2022 году в преддверии 150-летия со дня рождения великого композитора. Отбор на конкурс прошли музыканты из России, Белоруссии, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Словении, Китая, Сингапура и Бразилии.

Победители были объявлены 27 июня. Лауреаты конкурса выступили с концертом в Московской консерватории и Мариинском театре.

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