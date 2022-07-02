Екатеринбург, , 10:55 — REGNUM В Екатеринбурге местная жительница поверила неизвестным и лишилась порядка 715 тыс. рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

Оказалось, что ей позвонила якобы сотрудница банка и сообщила, что кто-то пытается похитить её деньги, и чтобы этого избежать, предложила перевести деньги на «безопасный» счёт. и оформить кредит, погасив его затем через «специальный» банкомат.

Гражданка заявила полицейским, что слышала о таких схемах обмана. По её словам, в данном случае мошенники оказали на неё психологическое давление.