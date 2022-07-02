Бишкек, 2 июля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. На главной площади столицы Киргизии «Ала-Тоо» 1 июля состоялся розыгрыш лотереи «Требуй чек — выиграй приз!», организованной налоговой службой республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

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На мероприятии выступил премьер-министр Акылбек Жапаров, который отметил, что несмотря на митинги противников принуждения всех торговцев к использованию онлайн-касс и критику со стороны общественности, удалось перевыполнить план по сбору налогов.

«Из-за ведения обязательного налогового учета против нас ополчилась торговая и финансовая элита. Но правительству и налоговой службе удаётся вести единую согласованную налоговую политику и регулировать экономику», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

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