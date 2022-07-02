Донецк, , 10:51 — REGNUM С начала эскалации ситуации на Донбассе 17 февраля в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли в общей сложности 210 мирных жителей, включая 12 детей. Об этом 2 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«По официальным данным СЦКК ДНР на территории в границах до начала СВО (специальной военной операции — ред.) с 17.02.22 по состоянию на 10:30 02.07.22 за 136 дней эскалации погибли 210 мирных жителей, в том числе 12 детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период получили ранения в общей сложности 977 мирных жителей, включая 73 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования повергли артиллерийскому обстрелу город Горловка в ДНР.