Бишкек, 2 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В столице Киргизии состоялась церемония передачи комплексов беспилотных летательных аппаратов и спецмашин, закупленных при финансовой поддержке России в рамках проекта Управления ООН по наркотикам и преступности.

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Оборудование и автомобили вручили представителям службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Киргизии.

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков поблагодарил правительство России за техническую помощь, которая позволит более эффективно решать задачи по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

«Могу утверждать, что с помощью беспилотных летательных аппаратов сотрудники СБНОН смогут приносить пользу, не только решая задачи, связанные со сферой борьбы с преступностью, но и помогут в других сферах жизнедеятельности», — подчеркнул глава МВД Киргизии.