Москва, , 10:56 — REGNUM Санкции Запада против России нанесли сокрушительный удар по американской экономике, признаки рецессии уже наблюдаются в США. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил 2 июля журналистам.

Встреча Владимира Путина и Кирилла Дмитриева Kremlin.ru

В США, отметил он, ожидается падение ВВП второй квартал подряд. Таковы оценки подразделения Федерального резерва в Атланте. Это означает, что рецессия в Соединённых Штатах уже началась.

«Американские санкции против России наносят сокрушительный удар по экономике США и уже привели к крупнейшему в истории падению ведущих биржевых индексов. Как и полвека назад, за тотальным коллапсом на рынках следует начало рецессии», — сказал Дмитриев.

Он полагает, что из-за падения рынков американские акции уже потеряли в цене $9 трлн. Минувшие шесть месяцев стали худшим первым полугодием для финансовых рынков США с 1970 года. Тогда распродажей американских акций завершился самый длинный в истории США период роста экономики, за которым последовала рецессия.

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