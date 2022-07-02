Улан-Удэ, 2 июля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Спасатели предупредили жителей Бурятии о резком ухудшении погоды после изнуряющей жары.

tpsdave Гроза

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра, 3 июля по республике ожидаются сильные дожди, грозы и град.

Шквалистый ветер усилится до 15-20, при грозах до 24 метров в секунду. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.