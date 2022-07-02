Москва, 2 июля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Москве 2 июля ожидается небольшая облачность, без осадков и до плюс 27 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жаркая погода

«Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон. Небольшая облачность, без осадков, максимальная температура воздуха плюс 25 — плюс 27, в Подмосковье — плюс 23 - плюс 28. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов на северо-западе и востоке России в ближайшие дни ожидается аномальная жара до +30… +35 °C, в то время как в некоторых регионах Урала, юга Западной Сибири и Поволжья похолодает до уровня ниже климатической нормы на 3−7 градусов.

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