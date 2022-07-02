Иркутск, , 10:36 — REGNUM ГУ МВД Иркутской области 2 июля известило о задержании автомобилистки, которая попыталась выдать себя за пассажира.

Пьянство за рулём

Инцидент произошел на минувшей неделе: в УМВД России по Ангарскому городскому округу поступило сообщение о том, что нетрезвая жительница поселка Мегет ездит на автомобиле по населенному пункту, при этом в салоне у нее находится ребенок.

Полицейские оперативно обнаружили данное транспортное средство на улице Песчаная. При остановке иномарки, полицейскими было зафиксировано, как девушка с водительского кресла быстро пересела на заднее сидение и взяла ребенка на руки, чтобы выдать себя за пассажира.

Honda Fit

Установлено, что за рулемнаходилась 31-летняя местная жительница, ранее лишенная прав. От прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения она отказалась. Это четвертый случай, когда она попалась сотрудникам ОВД в нетрезвом виде за рулем.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером, 26 июня, в Братске, на улице Шолохова в жилом районе Гидростроитель 32-летняя женщина-водитель Toyota Sprinter не справилась с управлением и съехала с проезжей части. На тот момент в салоне автомобиля находились двое ее несовершеннолетних дочерей — четырёх и десяти лет, они получили травмы.

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