Иркутск, 2 июля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. ГУ МВД Иркутской области 2 июля известило о задержании автомобилистки, которая попыталась выдать себя за пассажира.

Пьянство за рулём

Инцидент произошел на минувшей неделе: в УМВД России по Ангарскому городскому округу поступило сообщение о том, что нетрезвая жительница поселка Мегет ездит на автомобиле по населенному пункту, при этом в салоне у нее находится ребенок.

Полицейские оперативно обнаружили данное транспортное средство на улице Песчаная. При остановке иномарки, полицейскими было зафиксировано, как девушка с водительского кресла быстро пересела на заднее сидение и взяла ребенка на руки, чтобы выдать себя за пассажира.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером, 26 июня, в Братске, на улице Шолохова в жилом районе Гидростроитель 32-летняя женщина-водитель Toyota Sprinter не справилась с управлением и съехала с проезжей части. На тот момент в салоне автомобиля находились двое ее несовершеннолетних дочерей — четырёх и десяти лет, они получили травмы.

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