Омск, , 10:34 — REGNUM В Омске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием электронных средств платежа. Жертвой аферистов стала 37-летняя омичка, инженер местного предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Омской области.

У гадалки Publicdomainpictures.net

Женщина рассказала полицейским, что для решения сложной ситуации в семье она обратилась к известной на телевидении ясновидящей, рекламу которой нашла в соцсетях. Связавшись с представителем экстрасенса, она отправила по мессенджеру фотографии супруга, детей и свою, оплатив за «диагностику».

Затем экстрасенс рекомендовал женщине провести ночной обряд очищения стоимостью 300 тыс. рублей. Для эффективности женщина должна была бодрствовать и присутствовать на ритуале онлайн.

«Но поскольку омичка уснула, на следующую ночь ей назначили повторный сеанс — снова за 300 000 рублей. Личные сбережения женщины исчерпала, поэтому взяла кредит, а для оплаты «полного очищения семьи» — еще и два микрозайма», — отметили в ведомстве.

Не ощутив изменений, женщина спустя неделю высказала ясновидящей претензии по телефону. В ответ ей предложили повторить магическое действие уже со скидкой. Лишь после этого потерпевшая поняла, что её обманули и обратилась в полицию. Всего она отдала мошенникам 800 тыс. рублей.