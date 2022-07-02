Турин, Италия, , 10:33 — REGNUM Полузащитник туринского футбольного клуба «Ювентус» Роландо Мандрагора, в минувшем сезоне игравший в составе команды «Торино», перешёл во флорентийский клуб «Фиорентина». Об этом 2 июля сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в одной из соцсетей.

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По данным источника, сумма трансфера за 25-летнего футболиста составит € 10 млн с учётом бонусов, и игрок заключит с флорентийской командой контракт сроком на четыре года и возможностью продления его еще один сезон с ежегодной зарплатой €1,6 млн.

Также указывается, что 2 июля должен пройти медицинский осмотр полузащитника, в случае успешного прохождения которого он подпишет с «Фиорентиной» контракт.

Отметим, в прошедшем сезоне Роландо Мандрагора сыграл в составе «Торино» в 21 матче, отличившись двумя голевыми передачами.