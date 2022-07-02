Екатеринбург, 2 июля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 21-летний гражданин привлечён к административной ответственности за прыжок с плотины в городской пруд. Об этом сообщает городское УМВД.

Городской пруд. Екатеринбург

Инцидент произошёл 27 июня. Блогер прыгнул с высоты нескольких метров. Видеозапись этого попала в интернет и вызвала неоднозначные комментарии общественности.

За нарушение общественного порядка на гражданина составили протокол. В полиции с ним провели беседу. Он признал вину и порекомендовал всем другим не повторять его действий.