Москва, 2 июля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Одним из важнейших дел в своей жизни глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает создание космодрома Восточный в Амурской области. Об этом Рогозин написал в своём Telegram-канале.

Roscosmos.ru Космодром «Восточный»

Рогозин опубликовал видео, на котором видно текущее состояние второго стартового комплекса космодрома. Он отметил, что только стартовый стол под ракеты «Ангара» по площади равен двум футбольным стадионам.

«А ведь это — не единственное сложнейшее инженерное сооружение нового стартового комплекса. Есть еще командный пункт, комплекс заправки, 9 км подземных туннелей…» — добавил гендиректор Роскосмоса.

Он отметил, что планирует в очередной раз посетить космодром в начале июля. Рогозин подчеркнул, что считает создание первого в России гражданского космодрома «одним из важнейших дел жизни».

Строительство первого стартового комплекса космодрома Восточный началось в 2012 году. Первый пуск с этой площадки состоялся в 2016 году. Строительство первой очереди космодрома сопровождалось коррупционными скандалами.

В рамках второй очереди строительства на Восточном ведётся создание стартовой площадки под новые российские ракеты семейства «Ангара». Первый пуск тяжёлый «Ангары» с нового комплекса запланирован на 2023 год.