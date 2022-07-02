Бишкек, , 10:30 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии задержал бывшего руководителя «Бишкекглавархитектуры» по подозрению в коррупции и злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 1 июля.

Коррупция Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, главный архитектор киргизской столицы лоббировал интересы строительных фирм вопреки интересам государства — незаконно выдавал им разрешения на проектирование и строительство многоэтажных домов и административных зданий.

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«В результате его противоправных деяний теперь в городе Бишкеке наблюдается хаотичное строительство без соблюдения правил безопасности, с нарушениями норм архитектуры и градостроительства», — подчёркивают в ГКНБ.

Также киргизские спецслужбы установили факт рейдерского захвата земельного участка в столице Киргизии, который осуществили строительные компании при активном содействии руководства «Бишкекглавархитектуры».

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