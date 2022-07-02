Иркутск, 2 июля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Иркутской области действует девять лесных пожаров на площади 129,8 га. В целом площадь пожаров сократилась более чем в 74 раза, сообщил 2 июля в своем телеграм-канале глава Приангарья Игорь Кобзев.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

По его словам, шесть пожаров действуют в Катангском районе, один — в Братском, два — в Чунском, один из которых на землях Минобороны России.

Три пожара в Катанге мы должны локализовать к концу суток. Окончательную ликвидации ставим через 2-3 дня.

В тушении задействовано 387 пожарных-десантников, сотрудников лесопожарных формирований, работников арендаторов лесных участков, а также 55 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 10 самолетов.

Ситуация в Катангском районе остаётся в зоне нашего повышенного контроля, поэтому продолжаем усиление группировки сил и средств, забрасываем дополнительно 30 человек авиабазы и ждём прибытие в Ербогачен 5 единиц землеройной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории северных и вернеленских районов области до 15 июля действует особый противопожарный режим в лесах. Начиная с III класса пожарной опасности и выше, посещение лесных массивов гражданами запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за сутки потушили не менее семи лесных пожаров общей площадью 129,9 гектаров.

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