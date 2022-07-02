Горловка, ДНР, 2 июля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования повергли артиллерийскому обстрелу город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 2 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 09:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что группировки российских войск, которые задействованы в специальной военной операции по денацификации Украины, проверил начальник Генерального штаба Вооружённых сил (ВС) РФ — первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов.