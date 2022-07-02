Луганск, 2 июля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Луганской Народной Республики за сутки ликвидировали 46 украинских боевиков, сообщили 2 июля в телеграм-канале ведомства.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 46 человек личного состава; шесть бронетранспортеров; четыре единицы автомобильной техники», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России возбудил уголовные дела против украинских боевиков, причастных к обстрелам гражданской инфраструктуры Луганской и Донецкой Народных Республик с 28 июня по 1 июля.

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