Москва, 2 июля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Российские космические спутники постоянно делают снимки украинской территории и передают их Министерству обороны. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

A.Savin Дмитрий Рогозин

Он отметил, что съёмка идёт круглосуточно и в разрешении, позволяющем оборонному ведомству принимать решения в рамках спецоперации. В соответствии с регламентом эти снимки не публикуются, а передаются военным.

«Что касается тех вопросов, которые нам задавали: а где же собственно съёмка Украины? Да, конечно, мы эту съёмку ведем», — сказал Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, Рогозин ранее заявил, что все готовые ракеты «Протон», которые останутся у Роскосмоса после перехода на носители нового семейства «Ангара», будут запущены.

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