Нижний Новгород, 2 июля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Управление Федеральной антимонопольной службы раскрыло картельный сговор четырёх компаний в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 1 июля.

Лекарства

Руководство фирм «Медтехнолоджи», «МКС» и «РБМ-Центр», а также научно-производственное предприятие «Технологические электронные оптические системы» участвующие в тендерах на поставку медоборудования и медизделий в нижегородские больницы, вступило в сговор для получения большей прибыли.

По данным УФАС, они договорились о поддержании на торгах максимальных цен на медицинскую продукцию, которую планировали закупить региональные медучреждения.

После раскрытия сговора представители компаний обратились в Арбитражный суд и попытались оспорить позицию антимонопольной службы. Но судебный орган не принял их доводы и отказал в удовлетворении заявленных требований.