Южно-Сахалинск, 2 июля 2022, 10:19 — REGNUM В городском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина Южно-Сахалинска прошёл очередной митинг-концерт «Zа мир — без нацизма», организованный в поддержку наших военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по денацификации Украины. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
Перед собравшимися выступил ансамбль современной народной песни «Русский терем» и другие артисты Сахалинской области. Для участников митинга в полевой кухне была приготовлена традиционная солдатская каша и организована небольшая выставка современных средств связи и бронезащиты.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Пушкинского района Санкт-Петербурга проводят проверку достоверности информации по инциденту на патриотическом фестивале «День Русской Славы — 2022», на котором по требованию замглавы администрации Пушкинского района Татьяны Боголюбовой из экспозиции были удалены все обозначения «Z», ставшие символами спецоперации России по защите Донбасса, а также экспонаты, связанные с борьбой Донбасса против украинского нацизма и спецоперацией России.
Читайте также: Запад строит нацистский мир вместо Ялтинского. Россия против — Кургинян
Читайте ранее в этом сюжете: На фестивале в Пушкине срывали знаки Z в экспозиции, посвященной Донбассу