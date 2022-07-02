Южно-Сахалинск, 2 июля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В городском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина Южно-Сахалинска прошёл очередной митинг-концерт «Zа мир — без нацизма», организованный в поддержку наших военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по денацификации Украины. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Правительство Забайкалья Концерт «Zа Мир — без нацизма»

заместитель командира армейского корпуса ВВО по военно-политической работе полковник Дмитрий Рожков «Сегодня у нас проходит очередная акция в поддержку наших ребят, участвующих в специальной военной операции на Украине. Безусловно, эта акция нужна, нужна для того, чтобы все видели, что обществу небезразлично то, что сейчас происходит на Украине, что мы освобождаем братский народ от нацистской нечисти».

Перед собравшимися выступил ансамбль современной народной песни «Русский терем» и другие артисты Сахалинской области. Для участников митинга в полевой кухне была приготовлена традиционная солдатская каша и организована небольшая выставка современных средств связи и бронезащиты.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Пушкинского района Санкт-Петербурга проводят проверку достоверности информации по инциденту на патриотическом фестивале «День Русской Славы — 2022», на котором по требованию замглавы администрации Пушкинского района Татьяны Боголюбовой из экспозиции были удалены все обозначения «Z», ставшие символами спецоперации России по защите Донбасса, а также экспонаты, связанные с борьбой Донбасса против украинского нацизма и спецоперацией России.

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