Москва, , 10:18 — REGNUM Группировки российских войск, которые задействованы в специальной военной операции по денацификации Украины, проверил начальник Генерального штаба Вооружённых сил (ВС) РФ — первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Валерий Герасимов Press and Information Office of Ministy of Defence of the Russian Federation

Уточняется, что в ходе проверки глава Генштаба ВС РФ заслушал командующих российских войск о применении сил в ходе выполнения спецоперации на Украине и других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения подразделений ВС РФ на разных направлениях.

Также указывается, что в ходе работы на командных пунктах Герасимов обратил особое внимание на вопросы использования в боевых действиях автоматизированных систем боевого управления для наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России возбудил уголовные дела против украинских боевиков, причастных к обстрелам гражданской инфраструктуры Луганской и Донецкой Народных Республик с 28 июня по 1 июля