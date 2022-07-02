Москва, , 10:15 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовные дела против украинских боевиков, причастных к обстрелам гражданской инфраструктуры Луганской и Донецкой Народных Республик с 28 июня по 1 июля, сообщили 2 июля в пресс-службе СКР.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

«Они (боевики ВСУ) подозреваются в совершении преступлений… «жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов», — говорится в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, с 28 июня по 1 июля они отдавали и исполняли преступные приказы об обстрелах гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Ясиноватая, Светлодарск, населенных пунктах Новониколаевка, Николаевка, Пантелеймоновка, Гольмовский, Новоселовка-2, Владимировка, Верхнеторецкое, Александровка, Валерьяовка ДНР, а также в городах Первомайск, Попасная, Кременная и населенных пунктах Волчеяровка, Лозовский, Хорошее ЛНР.

Следственный комитет России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения, для их привлечения к уголовной ответственности, добавили в ведомстве.