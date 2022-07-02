Иркутск, , 10:04 — REGNUM В течение мая и июня 2022 года в лесах Иркутской области заблудились 10 собирателей черемши. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ по региону, все они были благополучно найдены спасателями.

Лес в Иркутской области, поиски людей МЧС

В последнее время случаи пропажи людей в лесных массивах стали чаще — только за последние два дня в лесах были найдены двое. Так, два дня назад спасатели эвакуировали из леса Шелеховского района мужчину, который ушел в лес за черемшой и заблудился между населенными пунктами Глубокая и Подкаменная.

Накануне отряд экстренного реагирования города Иркутска проводил поисково-спасательные работы вблизи садоводств, расположенных на Мельничном тракте. Женщина 1954 года рождения, несмотря на сложности с передвижением из-за проблем с ногами, ушла в ближайшую лесополосу собирать черемшу. Спустя несколько часов ее обнаружили в лесу в удовлетворительном состоянии. Чаще всего в этом году людей искали в Иркутском и Шелеховском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2022 года Главное управление МЧС России по Иркутской области и автономная некоммерческая организация «Иркутский областной мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» заключили соглашение о взаимодействии при организации работ по поиску без вести пропавших людей на территории Приангарья, в том числе, несовершеннолетних детей.

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