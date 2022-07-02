Москва, 2 июля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы истребителя Су-25 в ходе спецоперации на Украине.

Mil.ru Су-25

В ведомстве отметили, что экипажи штурмовиков уничтожили замаскированные полевые позиции и бронированную технику ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ показало кадры боевой работы российских танков Т-80БВ и бронетранспортёров БТР-82А морской пехоты в ходе спецоперации на Украине.

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