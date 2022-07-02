Иркутск, 2 июля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 июля местами по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, северо-западный ветер 15-18 м/с, грозы.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

Напомним, накануне сообщалось, что 1 по 4 июля местами по Иркутской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительные дожди, грозы, град, шквалистое усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду.

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