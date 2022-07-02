Чикаго, США, 2 июля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Как минимум четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Чикаго. Об этом 2 июля сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на полицию города.

U.S. Department of Defense Стрельба

«Полиция проводит расследование… четыре человека были ранены в результате стрельбы, произошедшей в пятницу (1 июля — ред.) поздно вечером в районе Гарфилд-парк», — говорится в сообщении телеканала.

Также уточняется, что правоохранителям пока не удалось задержать подозреваемого в нападении мужчину.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля стало известно, что не менее девяти человек получили ранения различной степени тяжести в результате стрельбы в штате Нью-Джерси в США.