Москва, , 09:56 — REGNUM Средняя цена подержанного автомобиля на вторичном рынке в России после скачка в феврале и марте снизилась к июлю на 25%. Об этом сообщила пресс-секретарь портала об автомобилях «Дром» Мария Погребец РИА Новости.

Авторынок Vladtime.ru

По итогам июня средняя цена легкового авто с пробегом в России составила 838 тысяч рублей. Самыми популярными автомобилями стали модели Lada Priora, Toyota Corolla и Lada Granta.

Погребец рассказала, что снижение цен на вторичном авторынке в России фиксируется третий месяц подряд. В апреле цены упали на 16%, в мае — на 12%. В июне рынок стабилизировался — по итогам месяца цены снизились на 1,5%.

Представители портала «Дром» добавила, что предложение на вторичном рынке во втором квартале 2022 года увеличилось на 3%. При этом спрос сократился на 30%, а продажи на — на 23% в сравнении с первым кварталом года.

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