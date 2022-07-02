Москва, 2 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Россию невозможно исключить из Совета Безопасности ООН, для этого потребуется распустить международную организацию и создать заново. Об этом первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Un.org Дмитрий Полянский

Полянский прокомментировал призывы президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из Совбеза и Генассамблеи ООН. По словам дипломата, это попытка задействовать некую псевдоправовую базу, но она совсем не выдерживает критики.

«Естественно, все нормальные люди понимают, что такой сценарий возможен только если распустить ООН и заново сделать», — сказал Полянский.

По его словам, Киев рассчитывает ещё и «раскачать» членов Совбеза ООН, которых начинает утомлять украинская тема. Это попытка сыграть на эмоциях и показать украинским гражданам, что какие-то действия предпринимаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня Зеленский во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи призвал вывести Россию из Совбеза и состава Генеральной Ассамблеи.

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